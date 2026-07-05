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Политика

В Крыму заявили, что научились распознавать украинские фейки

Константинов: в Крыму выработался иммунитет к украинским фейкам
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что жители полуострова выработали устойчивость к информации, исходящей от Украины, включая фейки и попытки дезинформации. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

«У крымчан выработался иммунитет к этим фейкометам. Мы уже привыкли к их фантазиям и вбросам, которые они плодят с утра до вечера», — подчеркнул Константинов.

Он также добавил, что важно продолжать активно противостоять всем информационным провокациям и внешним попыткам дестабилизировать обстановку на полуострове.

В конце июня эксперт по политическим вопросам Крыма и советник главы республики Денис Батурин сообщал, что украинские спецслужбы практикуют распространение фейковых сообщений в социальных сетях. Эти сообщения якобы направляются от лица супруг или близких участников специальной военной операции. Батурин отметил, что на Крым обрушилась настоящая волна дезинформации, целью которой является оказание морального и психологического давления.

Ранее красноярской журналистке вынесли приговор за фейки о российской армии.

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