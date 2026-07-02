Авантюрные заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он оказался в сложной ситуации. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его оценке, в последнее время Зеленский выступает с заявлениями, которые носят не только террористический, но и авантюрный характер. Генерал отметил, что украинский лидер начал выдвигать угрозы не только в адрес европейских стран, но и Белоруссии, утверждая, что Минск якобы сосредоточил военную технику у границы с Украиной. По мнению генерал-майора, риторика Зеленского свидетельствует о том, что украинский лидер пытается найти выход из все более сложной для себя ситуации.

Липовой также выразил мнение, что резкие заявления Зеленского в адрес Белоруссии и отдельных партнеров по НАТО связаны с попыткой вовлечь в конфликт третью сторону на фоне неудач Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения. По его словам, президент Украины рассчитывает на вступление Североатлантического альянса в конфликт, чтобы избежать ответственности за совершенные, как утверждает генерал, военные преступления, в том числе в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Курской области.

19 июня Зеленский заявил, что готов отдать приказ об ударе по военной технике, которая, по его словам, находится на территории Белоруссии вдоль границы с Украиной, если она не будет отведена в течение недели.

На фоне этих заявлений президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной, поручил усилить охрану этого участка и подчеркнул, что Белоруссия не представляет угрозы для Украины. Он также призвал Зеленского более осторожно подходить к выбору риторики.

Ранее в Минске заявили о низком поступке Зеленского в отношении Лукашенко.