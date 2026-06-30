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Политика

В Госдуме заявили, что Одесская область войдет в буферную зону

Депутат Соболев: в буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области
Евгений Биятов/РИА Новости

В буферную зону безопасности, которую продолжают создавать ВС РФ, войдут в том числе Одесская и Николаевская области. При этом для достижения целей СВО России необходимо выйти на западные границы Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Достичь целей специальной военной операции мы можем только выйдя на западные границы Украины, если мы оставим этот гнойник даже в усеченном виде, даже только западную Украину, то, во-первых, этим воспользуется Европа, которая усиленно готовится к войне с Россией, а во-вторых, это серьезно отвлечет наши вооруженные силы для защиты территориальной целостности и суверенитета самой России», — подчеркнул парламентарий.

Соболев напомнил, что сейчас ближайшей задачей является полное освобождение территорий, которые по Конституции принадлежат России, а также создание буферной зоны — Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

Относительно последних двух, отметил депутат, «никаких сомнений быть не может».

До этого военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что у Вооруженных сил России есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска. При этом эксперт отметил, что взятие Одессы сегодня является задачей «послезавтрашнего дня». Он пояснил, что для начала армии России необходимо вытеснить врага из ряда других населенных пунктов.

Ранее в США заявили, что Одесса является исторически русским городом.

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