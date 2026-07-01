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Политика

Назначена дата выборов президента Франции

Le Figaro: выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года
Sarah Meyssonnier/Reuters

Выборы нового президента Франции запланированы на 18 апреля и 2 мая 2027 года (первой и второй туры). Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальное решение о датах выборов должно быть принято 1 июля на заседании Совета министров.

Выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата действующего главы государства Эммануэля Макрона 14 мая.

По данным Le Figaro, правительство рассматривало два варианта сроков проведения выборов: назначить голосование на 11 и 25 апреля или сдвинуть даты на неделю. В конечном счете выбор пал на второй вариант.

23 апреля текущего года на встрече с учениками франко-кипрской школы в Никосии Макрон заявил, что хочет уйти из политики. Когда журналисты попытались уточнить у главы государства его намерения на будущее, он отказался развивать тему, ответив, что не будет комментировать ни собственные планы, ни детали французской политической жизни.

Ранее в России оценили шансы Олланда вновь стать президентом Франции.

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