Польша пересмотрит объемы помощи Украине

Польша намерена пересмотреть объемы помощи Украине. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

Политик призвал всю польскую делегацию проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Варшавы.

«Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка», — сказал Туск.

Политик высказал мнение, что, пока Украина воюет, Польша несет большую ответственность за защиту всей восточной границы Европейского союза. Туск подчеркнул, что союзники должны это учитывать и относиться к польскому государству с особым вниманием.

В июне польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Дембски заявил, что Зеленский совершил невозможное, отвернув Польшу от Украины.