В Польше заявили, что ждут шага от Украины после скандала из-за героизации нацистов

Туск: Польша ожидает от Украины первого шага после скандала с УПА

Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы ожидаем от Украины первого шага после этого несчастного решения [президента Владимира] Зеленского», — сказал польский премьер.

По его словам, Варшава хотела бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева. При этом политик отметил, что пока Украина не в состоянии признать собственную историю.

Туск подчеркнул, что существуют объективные причины, по которым происходит напряжение между Украиной и Польшей. Одной из этих причин премьер назвал трудность согласиться с собственной историей, где Волынь является наиболее драматическим примером.

В июне польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск заявил, что Польша пересмотрит объемы помощи Украине.