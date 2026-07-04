Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Польше заявили, что ждут шага от Украины после скандала из-за героизации нацистов

Туск: Польша ожидает от Украины первого шага после скандала с УПА
Geert Vanden Wijngaert/AP

Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы ожидаем от Украины первого шага после этого несчастного решения [президента Владимира] Зеленского», — сказал польский премьер.

По его словам, Варшава хотела бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева. При этом политик отметил, что пока Украина не в состоянии признать собственную историю.

Туск подчеркнул, что существуют объективные причины, по которым происходит напряжение между Украиной и Польшей. Одной из этих причин премьер назвал трудность согласиться с собственной историей, где Волынь является наиболее драматическим примером.

В июне польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск заявил, что Польша пересмотрит объемы помощи Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!