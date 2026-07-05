Референдум об отмене пенсии премьера Словакии не состоялся

Общенациональный референдум в Словакии, инициированный оппозицией с целью отмены пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, официально признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Об этом сообщает Denik N.

«Словацкий референдум об отмене премьер-министрской пенсии и восстановлении элитной прокуратуры и полиции не будет признан действительным из-за низкой явки», — говорится в сообщении.

В голосовании приняли участие около 15% избирателей. Для признания референдума состоявшимся требовалось участие более 50% граждан.

Согласно законодательству страны, бывшие премьер-министры, занимавшие свой пост не менее двух сроков, получают пожизненную ежемесячную надбавку в размере депутатской зарплаты (более €4 тыс.).

До начала голосования исследование социологического агентства Ipsos показало, что только 26,5% граждан намерены принять участие в референдуме.

Ранее парламент Словакии выразил доверие правительству Фицо.