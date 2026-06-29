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Политика

В Словакии референдум о лишении Фицо выплат может провалиться из-за низкой явки

Ipsos: 26,5% словаков планируют участвовать в референдуме о лишении Фицо выплат
Yves Herman/Reuters

В Словакии только 26,5% граждан намерены принять участие в запланированном на 4 июля референдуме по поводу лишения премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат. Это следует из результатов исследования социологического агентства Ipsos для издания Denník N.

При этом для признания юридической силы его результатов явка должна превысить 50%.

На инициированный оппозицией референдум также вынесут вопрос о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, которые упразднило правительство Фицо.

Отмечается, что реальная явка может быть еще ниже из-за сезона отпусков, погоды и слабой информационной кампании.

12 июня сообщалось, что принять участие в июльском голосовании в Словакии готовы 40,5% опрошенных. По данным опроса социологического агентства AKO, 45,5% респондентов категорически отказались от участия, 13,6% еще не определились, а 0,4% уклонились от ответа.

Ранее новый глава парламента Словении заявил о необходимости референдума о выходе страны из НАТО.

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