Парламент Словакии выразил доверие правительству Фицо на фоне роста госдолга

Кабинет министров Словакии под руководством премьера Роберта Фицо сумел получить вотум доверия от национального парламента, несмотря на увеличение объемов государственного долга. Об этом объявил спикер законодательного собрания республики Рихард Раши.

В четверг Фицо, в связи с ростом задолженности государства, инициировал процедуру голосования по доверию своему правительству. Для успешного утверждения исполнительной власти было необходимо заручиться голосами минимум 76 народных избранников из 150.

«Присутствовали 132 депутата, за — 78, против — 54. Парламент выразил доверие правительству», — проинформировал Раши, комментируя итоги голосования, прямая трансляция которого была доступна на официальном интернет-портале парламента в четверг.

Словацкое законодательство предписывает правительству обращаться за мандатом доверия, когда уровень государственного долга достигает 52% от ВВП по итогам 2025 года. При этом закон не фиксирует жестких временных рамок для такого шага. Поскольку фактический размер госдолга уже превысил отметку в 59,7% ВВП, Конституционный суд страны в среду постановил, что кабинет министров обязан незамедлительно инициировать процедуру голосования о доверии в парламенте.

Ранее Фицо призвал к немедленному восстановлению диалога между Россией и ЕС.