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Политика

Парламент Словакии выразил доверие правительству Фицо на фоне роста госдолга

Кабмин Словакии заручился доверием парламента, несмотря на увеличение госдолга
Darko Vojinovic/AP

Кабинет министров Словакии под руководством премьера Роберта Фицо сумел получить вотум доверия от национального парламента, несмотря на увеличение объемов государственного долга. Об этом объявил спикер законодательного собрания республики Рихард Раши.

В четверг Фицо, в связи с ростом задолженности государства, инициировал процедуру голосования по доверию своему правительству. Для успешного утверждения исполнительной власти было необходимо заручиться голосами минимум 76 народных избранников из 150.

«Присутствовали 132 депутата, за — 78, против — 54. Парламент выразил доверие правительству», — проинформировал Раши, комментируя итоги голосования, прямая трансляция которого была доступна на официальном интернет-портале парламента в четверг.

Словацкое законодательство предписывает правительству обращаться за мандатом доверия, когда уровень государственного долга достигает 52% от ВВП по итогам 2025 года. При этом закон не фиксирует жестких временных рамок для такого шага. Поскольку фактический размер госдолга уже превысил отметку в 59,7% ВВП, Конституционный суд страны в среду постановил, что кабинет министров обязан незамедлительно инициировать процедуру голосования о доверии в парламенте.

Ранее Фицо призвал к немедленному восстановлению диалога между Россией и ЕС.

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