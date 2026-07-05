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Политика

Трамп пообещал отстаивать право на оружие

Трамп в речи на День независимости пообещал отстаивать право на оружие
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью на торжествах по случаю Дня независимости, подтвердил свою приверженность защите второй поправки, гарантирующей право на владение и ношение оружия. Его выступление опубликовал PBS News на своем Youtube-канале.

Он начал празднование 250-летия независимости США с возвышенной риторики об американской исключительности, после чего перешел к мрачной политической речи с предупреждениями о зловещей угрозе коммунизма.

Говоря о второй поправке, политик назвал сохранение этого права одним из своих главных приоритетов.

«Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно», — сказал Трамп.

4 июля президент России Владимир Путин и лидер США провели телефонный разговор, который продлился 1 час 25 минут. Президент РФ лично поздравил Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности.

Ранее Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США.

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