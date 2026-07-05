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Политика

Лукашенко: Белоруссия приветствует усилия Венесуэлы по возвращению Мадуро

Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы по вопросу возвращения Мадуро из США
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия приветствует усилия Венесуэлы по возвращению в страну бывшего президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении и. о. президента Дельси Родригес с Днем Независимости.

«Мы приветствуем последовательные усилия правительства во главе с вами по сохранению мира, конституционного порядка и скорейшего возвращения на родину президента Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что Венесуэла под руководством Родригес продолжит уверенно отстаивать национальные интересы и останется верной идеалам свободы и справедливости.

3 января ВС США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты, где им были предъявлены обвинения в наркотерроризме, контрабанде оружия и торговле наркотиками.

Ранее Мадуро опубликовал обращение с цитатой из Библии.

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