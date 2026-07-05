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Политика

В Словакии провалился референдум против выплат премьеру Фицо

В Словакии не состоялся референдум по лишению Фицо пожизненных выплат премьера
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Явка на референдуме в Словакии по вопросам лишения премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановления ряда упраздненных государственных институтов составила 15,87%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического управления страны.

В голосовании приняли участие 659 808 человек из более чем 4,3 млн избирателей. Большинство проголосовавших поддержали вынесенные на референдум вопросы. Однако референдум признан несостоявшимся, поскольку для его признания действительным явка должна была превысить 50% зарегистрированных избирателей.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati («Демократы»), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты как минимум два срока, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере зарплаты депутата (около $4 тыс.). Данным критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет правительство Словакии в третий раз.

29 июня издание Denník N. со ссылкой на результаты исследования социологического агентства Ipsos сообщило, что в Словакии только 26,5% граждан намерены принять участие в запланированном на 4 июля референдуме по поводу лишения Фицо выплат. При этом для признания юридической силы его результатов явка должна превысить 50%.

Ранее премьер Словакии Фицо ответил на вопрос о военной помощи Украине.

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