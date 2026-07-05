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Политика

В МИД РФ усомнились в способности ЕС предложить конструктив по Украине

Галузин: Европа едва ли способна предложить конструктив по Украине
Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что призывы европейских лидеров о необходимости диалога с Россией соседствуют с призывами нанести РФ «стратегическое поражение».

«Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал он.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас призвала не ослаблять давление на Россию и требовать от нее четких обязательств в любом мирном соглашении по Украине.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной. Москва готова к обсуждению мирного соглашения, основанного на базе договоренностей, которые достигнуты были достигнуты во время переговоров в Стамбуле.

Ранее Зеленский оценил роль Абрамовича в мирных переговорах по Украине.

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