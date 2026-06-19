Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас призвала не ослаблять давление на Россию и требовать от нее четких обязательств в любом мирном соглашении по Украине. Об этом она заявила в интервью эстонскому агентству ERR.

По словам Каллас, Европа должна использовать этот момент для усиления давления, в том числе через работу с замороженными российскими активами.

«Чтобы остановить Россию, нам в первую очередь нужно возложить на нее обязательства», — заявила глава евродипломатии.

Она убеждена, что в любом обсуждаемом мирном плане по Украине должны быть пункты, обязывающие Россию гарантировать свой отказ от боевых действий.

Кроме того, Каллас названа необоснованными какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по численности личного состава или арсеналу. По ее словам, украинская армия не должна оказаться в ущемленном положении по условиям мирного соглашения.

Рассуждая о конфликте между РФ и Украиной, глава евродипломатии в очередной раз повторила свои неоднократные заявления о том, что Россия якобы провела 33 военные операции против 19 государств, ни одно из которых на нее не нападало. В прошлом Каллас уже подвергалась за эти высказывания резкой критике. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя одно из таких заявлений, посоветовал дипломату начать выпивать, а посол по особым поручениям Константин Долгов назвал Каллас необразованной.

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