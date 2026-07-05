Антироссийский блок в Евросоюзе не позволяет членам объединения иметь собственную позицию по РФ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) Дмитрий Полянский.

По его словам, на площадке ОБСЕ сейчас есть только «черно-белые краски», а странам ЕС Россия представляется «исключительно черной».

«Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза все это зачищается», — сказал дипломат.

В мае Полянский говорил о том, что Россия и Запад «уже очень и очень близки» к прямой военной конфронтации. Постпред РФ отметил, что грань при этом «весьма размыта», так как сложно определить, находятся ли стороны уже в горячей фазе или нет. Об этом РФ предупредила европейские страны на встрече.

Ранее президент США заявил о превращении Европы в страну третьего мира.