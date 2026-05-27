Дипломат РФ заявил о близости России и Запада к «прямой военной конфронтации»

Россия и Запад «уже очень и очень близки» к прямой военной конфронтации, заявил в интервью RT постпред РФ при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) Дмитрий Полянский.

По его словам, грань при этом «весьма размыта», так как сложно определить, находятся ли стороны уже в горячей фазе или нет. Об этом РФ предупредила европейские страны на встрече.

Российский дипломат утверждает, что члены ОБСЕ сделали вид, что атаки на Старобельск не было. Однако, как он отметил, дроны для нее были произведены в некоторых странах Европы.

«Мы (Россия. — «Газета.Ru») открыто озвучили местонахождение производственных объектов. И нам также известно, что некоторые европейские страны предоставляют свое воздушное пространство для пролета этих БПЛА», — сказал постпред.

22 мая украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом 21 человек не выжил, более 40 пострадали.

В Кремле назвали эту атаку чудовищной и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Европа «вбивает клин» между Россией и США.

 
