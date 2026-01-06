Размер шрифта
Трамп заявил о «чертовщине» в умах американцев

Трамп удивился тенденции проигрыша партии президента на промежуточных выборах
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает исторической тенденции, согласно которой правящая партия обычно проигрывает промежуточные выборы в Конгресс. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

Выступая перед республиканцами в палате представителей, Трамп обратил внимание на парадокс, когда успешная работа администрации не гарантирует победы на выборах в законодательные органы. Он отметил, что надеется получить объяснение этому феномену.

«У нас чертовски точно успешное президентство… Но я надеюсь, вы мне объясните, что за чертовщина происходит в умах людей. Даже если это успешно, они не победят. Я не знаю, почему так. Что-то психологическое, воле голосования против», — сказал Трамп.

В декабре сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат.

Ранее Маск объяснил, чем обернется победа радикальных левых для США. 

