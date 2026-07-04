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Политика

Трамп объяснил, почему не намерен убивать руководство Ирана

Axios: Трамп заявил, что США не намерены убивать руководство Ирана
Evelyn Hockstein/Reuters

США не собираются убивать иранское руководство, поскольку это сделало бы невозможным дальнейшее ведение переговоров. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет портал Axios.

«Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговоры», — заявил американский лидер, говоря о возможности нанесения удара с целью ликвидации ключевых должностных лиц Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

С 4 по 6 июля в Тегеране проходит прощание с аятоллой. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

По словам главы Белого дома, США и Иран решили сделать недельный перерыв в переговорах до мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи. При этом Трамп был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали на похоронах. По его мнению, люди ненавидели бывшего лидера.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.

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