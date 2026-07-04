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Политика

Трамп назвал фальшивыми слезы иранцев на похоронах Хаменеи

Axios: Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Mohammed Salem/Reuters

Президент США Дональд Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

По словам главы Белого дома, США и Иран решили сделать недельный перерыв в переговорах до мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи.

Отмечается, что Трамп был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали на похоронах. По его мнению, люди ненавидели Хаменеи.

«Может быть, это фальшивые слезы», — приводит издание слова Трампа.

С 4 по 6 июля в Тегеране проходит прощание с аятоллой. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.

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