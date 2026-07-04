Трамп назвал фальшивыми слезы иранцев на похоронах Хаменеи

Президент США Дональд Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

По словам главы Белого дома, США и Иран решили сделать недельный перерыв в переговорах до мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи.

Отмечается, что Трамп был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали на похоронах. По его мнению, люди ненавидели Хаменеи.

«Может быть, это фальшивые слезы», — приводит издание слова Трампа.

С 4 по 6 июля в Тегеране проходит прощание с аятоллой. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.