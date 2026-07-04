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Политика

Оппозиция Армении объявила новый этап сопротивления

Оппозиция Армении заявила о начале нового этапа политического сопротивления
Арам Нерсесян/РИА Новости

Решение Конституционного суда Армении касательно итогов парламентских выборов — это не конец борьбы, а начало нового, более институционального и масштабного этапа политического сопротивления. Об этом говорится в совместном заявлении пяти оппозиционных политических сил Армении, передает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении оппозиционных блоков «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочаряна, партий «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, «Армянский национальный конгресс» Левона Тер-Петросяна и «Национальный демократический полюс».

Конституционный суд Армении постановил оставить в силе итоги парламентских выборов.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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