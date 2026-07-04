Президент Египта анонсировал монтаж корпуса второго реактора АЭС «Эль-Дабаа»

Монтаж корпуса второго реактора на атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, его слова приводит РИА Новости.

«Через несколько дней мы станем свидетелями установки корпуса второго реактора на станции «Эль-Дабаа», — сказал он.

Президент Египта также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за продуктивное сотрудничество между двумя странами.

В феврале в египетском порту Александрия произошел инцидент при разгрузке оборудования, предназначенного для строящейся госкорпорацией «Росатом» атомной электростанции «Эль-Дабаа». В результате происшествия оборудование получило повреждения.

«Росатом» приступил к строительству АЭС «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2022 году. В состав электростанции войдут четыре энергоблока мощностью 1,2 тыс. МВт каждый. Ввод в эксплуатацию реакторов запланирован на 2027 год.

Ранее президенты России и Египта приняли участие в установке корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа».