Президенты России и Египта приняли участие в установке корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

Путин поучаствовал в установке корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси 19 ноября приняли участие в церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что политики поучаствовали в установке по видео-конференц-связи.

Российская государственная корпорация «Росатом» приступила к строительству первой атомной станции в Египте в июле 2022 года. Согласно проекту, «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Соглашение между правительствами Египта и России о строительстве атомной электростанции было заключено в ноябре 2015 года в Каире.

Ранее «Росатом» отгрузил два корпуса АЭС в Египет и Турцию.

