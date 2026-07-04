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Политика

Канцлер ФРГ дал совет «ворчунам и нытикам»

Мерц заявил, что критикующие его курс «ворчуны и нытики» должны отойти в сторону
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время съезда земельного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Дюссельдорфе заявил, что критикующие его курс «ворчуны и нытики» должны отойти в сторону. Его слова приводит ТАСС.

«Культурные пессимисты, прорицатели краха, ворчуны, нытики, возмущенные профессиональные критики — в сторону! Мы приступаем с надеждой и оптимизмом к работе и снова выводим нашу страну на уровень, которого заслужили», — сказал Мерц.

До этого Мерц объяснил, почему немецкая экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии.

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