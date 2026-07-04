Суд в Армении отклонил апелляцию на решение об аресте оппозиционера Теваняна

Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство об отмене ареста лидера партии «Мать Армения» и кандидата в депутаты от оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Андраника Теваняна. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила партия.

«На указанное решение будет подана жалоба в Кассационный суд», — говорится в сообщении партии.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Теванян совершил госизмену. На следующий день СК республики сообщил, что в отношении оппозиционера инициировано уголовное производство по признакам статей «Государственная измена» и «Шпионаж».

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.