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Политика

В Италии заявили о потере Киевом одного из последних оплотов в Донбассе

Repubblica: с потерей Константиновки ВСУ лишились одного из последних оплотов в ДНР
Serhii Korovainyi/Reuters

Город Константиновка в Донецкой народной республике был одним из четырех последних оплотов украинских сил в Донбассе, его потеря открывает для российской армии путь на Краматорск. Об этом заявил аналитик Джанлука Ди Фео, передает Repubblica.

«Это один из четырех оплотов, защищающих последнюю часть Донбасса, находящуюся в руках Украины», — написал он в статье для итальянской газеты Repubblica.

Потеря украинскими силами Константиновки открывает путь для наступления российской армии на Краматорск — столицу целого района, который еще удерживают ВСУ.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Глава государства отметил в свою очередь, что со взятием Константиновки можно говорить об открывшемся для российской армии выходе на Славянско-Краматорский рубеж и, в частности, достаточно укрепленный населенный пункт Дружковку.

Ранее в Генштабе сообщили о финальных боях за Красный Лиман.

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