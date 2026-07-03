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Политика

Эксперт объяснил, почему Киеву не стоит ждать больших поставок ракет Patriot

Военэксперт Михайлов: Киеву не видать больших объемов ракет Patriot
Министерство обороны Украины

Киеву не видать больших объемов поставок боеприпасов к американским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot. Такое мнение в интервью kp.ru высказал глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Сами американцы и европейцы создали несколько факторов, которые делают ракеты дефицитными. <...> Это, во-первых, война против Ирана, во время которой США и союзники израсходовали несколько годовых запасов ракет — на восполнение нужны минимум 2-3 года», — отметил Михайлов.

Кроме того, по его словам, в Европейском союзе нагнетают истерию насчет грядущего военного конфликта с Россией, параллельно запасая эти боеприпасы.

Наконец, производство Patriot дорожает: сейчас «полный набор» с радаром и пусковой установкой стоит примерно $1 млрд, добавил он.

Накануне стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем ПВО Patriot на фоне удара возмездия Вооруженных сил РФ.

В МО республики заявили, что нынешних запасов и заключенных договоренностей недостаточно для защиты неба, и «крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot». В ведомстве утверждают, что «они есть на складах партнеров».

Ранее Зеленский обвинил Запад в нарушении договора о поставках оружия.

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