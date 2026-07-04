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Политика

В МИД РФ оценили мнение британского журналиста о появлении Путина на совещании в военной форме

Захарова: в Британии правильно поняли сигнал о готовности Москвы идти до конца
Григорий Сысоев/РИА Новости

Британский политик и журналист Джим Фергюсон верно воспринял сигнал от Москвы о готовности идти до конца в украинском конфликте, не отказываясь при этом от мирных инициатив. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав реакцию Фергюсона на появление президента РФ Владимира Путина в военной форме.

По словам Захаровой, британец, возможно, оказался прав, утверждая, что таким образом Москва послала «намеренный сигнал».

«Сейчас сигнал четкий: «Будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что ранее «сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно», однако все они были «проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором».

Третьего июля Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Ранее Путин рассказал, чем Украине грозят удары по России.

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