Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление президента России Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки в Донецкой народной республике сигналом. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик отметил, что на протяжении почти всего своего президентства Путин почти всегда появлялся на публике в гражданской одежде.

«Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал», — выразил мнение Фергюсон.

Эксперт добавил, что такой символизм невозможно игнорировать на фоне ударов российских войск по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее в Генштабе пообещали освободить весь Донбасс.