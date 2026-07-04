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Политика

В Словакии стартовал референдум о лишении Фицо выплат

В Словакии начался референдум о лишении премьера Фицо пожизненных выплат
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участки для голосования на референдуме о лишении премьер-министр Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат открылись в стране. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Референдум будет проводиться с 07:00 (08:00 мск) до 22:00 (23:00 мск), 4 июля.

Словацким гражданам предлагается ответить на два вопроса: согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Фицо; второй вопрос — согласны ли они с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati («Демократы»), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты как минимум два срока, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере зарплаты депутата (около $4 тыс.). Данным критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет правительство Словакии в третий раз.

29 июня издание Denník N. со ссылкой на результаты исследования социологического агентства Ipsos сообщило, что в Словакии только 26,5% граждан намерены принять участие в запланированном на 4 июля референдуме по поводу лишения Фицо выплат. При этом для признания юридической силы его результатов явка должна превысить 50%.

Ранее премьер Словакии Фицо ответил на вопрос о военной помощи Украине.

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