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Политика

Американский профессор рассказал об абсурдной ошибке Запада в отношениях с РФ

Профессор Миршаймер: Запад поверил в им же созданный миф об угрозе от России
Нина Зотина/РИА Новости

Коллективный Запад совершил огромную ошибку, убедив себя в неизбежности вооруженного конфликта с РФ. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Западные элиты, и прежде всего европейские, убедили себя в том, что нам неизбежно придется воевать с Россией. Именно поэтому, как они считают, необходимо всеми силами вцепиться в Украину», — сказал эксперт.

По его словам, в данный момент Украина является «тараном и главным оружием» западных государств против РФ. Такая ситуация будет наблюдаться, пока Запад перевооружается в рамках подготовки к новому глобальному конфликту.

«Я считаю, что подобные рассуждения [о неизбежности войны с Россией] — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они (западные элиты. — «Газета.Ru») повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили», — отметил Миршаймер.

Он подчеркнул, что коллективный Запад водит сам себя за нос.

4 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Во время беседы он назвал заявления о возможном нападении России на страны — члены НАТО не просто бредом, сознательной провокацией. Как объяснил глава государства, власти западных стран таким образом пытаются заставить население тратить больше денег на оборону.

Ранее экс-аналитик ЦРУ обратил внимание на зацикленность Европы на «войне с РФ».

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