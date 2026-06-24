Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков ответил на вопрос о том, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

Песков не стал раскрывать, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США
Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать, поздравит ли глава российского государства Владимир Путин с Днем независимости Соединенных Штатов американского президента Дональда Трампа.

«Мы ответим... У нас такая повестка дня, а вы живете повесткой США», — сказал он.

В этом году в США отмечается 250-летие независимости.

До этого Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин поздравил американского лидера с 80-летием.

Беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут. В ходе разговора поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух президентов. Помимо этого Ушаков рассказал, что Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с юбилеем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!