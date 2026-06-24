Песков ответил на вопрос о том, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

Песков не стал раскрывать, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать, поздравит ли глава российского государства Владимир Путин с Днем независимости Соединенных Штатов американского президента Дональда Трампа.

«Мы ответим... У нас такая повестка дня, а вы живете повесткой США», — сказал он.

В этом году в США отмечается 250-летие независимости.

До этого Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин поздравил американского лидера с 80-летием.

Беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут. В ходе разговора поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух президентов. Помимо этого Ушаков рассказал, что Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с юбилеем.