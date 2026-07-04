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Политика

МИД назвал провокацией планы Латвии по строительству завода БПЛА на границе РФ

Галузин: планы Латвии построить завод БПЛА на границе с РФ являются провокацией
Владимир Астапкович/РИА Новости

Планы Латвии совместно с Украиной построить завод по производству беспилотников на границе с Россией носят провокационный характер и соответствуют враждебной линии Риги в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.

«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что в условиях уничтожения российской армией военной инфраструктуры Украины перенос военных производств за пределы страны может иметь практический смысл для Киева. При этом, по оценке дипломата, страны Балтии преследуют собственные цели, связанные с участием в распределении военных бюджетов ЕС и стремлением усилить свою геополитическую роль на восточном фланге НАТО.

Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией. Об этом во время посещения военной базы в Латгалии заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.

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