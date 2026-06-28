Президент Молдавии захотела решить вопрос Приднестровья через Евросоюз

Санду: Молдавия хочет поднять вопрос ПМР на переговорах о мире на Украине

Молдавия намерена поднять вопрос Приднестровья на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине, будущее региона обсуждается в контексте европейской интеграции. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, чьи слова приводит издание Point.

«Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они [европейские партнеры] ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — заявила Санду.

Она также подчеркнула, что вопрос членства Молдавии в Евросоюзе будет решаться в Брюсселе, а не в Москве. Санду считает, что, если состоятся переговоры о завершении конфликта на Украине, ЕС может также поднять вопрос ПМР.

Речь идет о мирном выводе российских войск из региона, сказала президент Молдавии.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.