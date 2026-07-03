Нетаньяху и Трамп договорились о встрече

Нетаньяху и Трамп договорились встретиться в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились встретиться в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — уточнили в канцелярии.

Кроме того, премьер-министр поздравил главу Белого дома с 250-летием независимости США. В разговоре Нетаньяху подчеркнул, что Соединенные Штаты — гарант глобальной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между двумя государствами.

18 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в последнее время обострились.

Отмечается, что основной причиной этих разногласий является разница во взглядах политиков на завершение конфликта в Иране. Вашингтон стремился к заключению мирного соглашения, тогда как Тель-Авив желал продолжить военную операцию.

Ранее на Западе заявили, что Трамп поставил Нетаньяху перед сложным выбором.