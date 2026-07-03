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Политика

Названа дата парламентских выборов в Гагаузии

Выборы в парламенте Гагаузской автономии Молдавии назначены на 15 ноября
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Выборы в Народном собрании (Парламенте) Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Решение было одобрено депутатами на заседании, запись которого транслировалась на YouTube-канале Парламента.

«Большинство голосов было поддержано назначением выборов на 15 ноября», — сказал в ходе мероприятия исполняющий обязанности главы парламента Валентин Гайдаржи.

Накануне исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи сообщил о своей отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.

В начале мая 2026 года власти Гагаузской автономии отменили выборы в Народное собрание (НСГ), объяснив это невозможностью подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Позже, на заседании 2 июня, депутаты не смогли обсудить условия проведения выборов из-за отсутствия кворума: присутствовали лишь 13 из 33 народных избранников, после чего Орманжи объявил перерыв.

Конфликт между Кишиневом и Гагаузской автономией обострился после вступления в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. Согласно новым нормам, ЦИК Гагаузии был преобразован в окружной избирательный совет, а его члены и все кандидаты в органы власти автономии обязаны проходить аккредитацию через спецслужбы и антикоррупционные структуры Кишинева. В Комрате это сочли нарушением закона об особом статусе автономии.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.

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