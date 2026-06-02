Исполняющий обязанности главы парламента Гагаузии подал в отставку

Исполняющий обязанности главы парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку
Исполняющий обязанности председателя Народного собрания (парламента) Гагаузии Николай Орманжи сообщил о своей отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии. Об этом сообщает RT.

«Я принял решение сложить с себя полномочия. Я сделал все, что мог для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», — сказал он на пресс-конференции.

В начале мая 2026 года власти Гагаузской автономии отменили выборы в Народное собрание (НСГ), объяснив это невозможностью подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Позже, на заседании 2 июня, депутаты не смогли обсудить условия проведения выборов из-за отсутствия кворума: присутствовали лишь 13 из 33 народных избранников, после чего Орманжи объявил перерыв.

Конфликт между Кишиневом и Гагаузской автономией обострился после вступления в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. Согласно новым нормам, ЦИК Гагаузии был преобразован в окружной избирательный совет, а его члены и все кандидаты в органы власти автономии обязаны проходить аккредитацию через спецслужбы и антикоррупционные структуры Кишинева. В Комрате это сочли нарушением закона об особом статусе автономии.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.

 
