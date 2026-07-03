Перспективы вступления Украины в ЕС оказались под угрозой из-за высказываний Зеленского

NZZ: скандал вокруг Зеленского и Польши ставит под угрозу вступление Киева в ЕС

Президент Владимир Зеленский задел Польшу заявлением о том, что никто не сможет диктовать Украине, каких героев она должна почитать. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

«Хотя Зеленский не назвал имен и адресатов, политики в Польше немедленно почувствовали себя задетыми и спровоцированными. Уже около месяца спор между Польшей и Украиной по поводу трактовки общей истории продолжает разрастаться», — отмечается в материале.

По словам автора, теперь данный вопрос не только разделяет лидеров Украины и Польши, но и ставит под угрозу военное сотрудничество между двумя странами, а также перспективы членства Украины в ЕС.

1 июля депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за создание «украинского национального пантеона». В него может войти Украинская повстанческая армия (организация запрещена в России) (УПА).

До этого польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за выходки мэра Львова.