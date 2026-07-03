В российском регионе в один день в отставку ушли сразу два мэра

Ura.ru: в Челябинской области в один день в отставку подали мэры двух городов

В Челябинской области в один день в отставку подали мэры двух городов. Об этом сообщает местный портал Ura.ru со ссылкой на местные власти.

По данным издания, первым пост покинул 70-летний глава Брединского округа Николай Плохих, переизбранный в конце прошлого года. Он руководил территорией с перерывом с 2001 года и сегодня попросил об увольнении по состоянию здоровья. Его заявление рассмотрит окружное заксобрание, которое также определит исполняющего обязанности главы округа и объявит конкурс на замещение должности.

Также 3 июля в отставку подала глава Копейска Светлана Логанова. Она была на посту мэра два года, с июня 2024 года.

«Поданное заявление копейские депутаты рассмотрят на ближайшем заседании городского собрания. Там же будет утвержден врио главы администрации и назначен конкурс на нового главу», — сказали журналистам в городской администрации.

В конце июня в Саратовской области уволили главу Вольского района Сергея Сафонова из-за жалоб граждан. По данным властей, жители жаловались на неудовлетворительную работу органов местного самоуправления, что и послужило поводом для вмешательства главы региона.

Ранее Бастрыкин потребовал завести дело против судьи в отставке из Сочи.