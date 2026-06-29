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Общество

Главу района в Саратовской области отправили в отставку из-за жалоб жителей

В Саратовской области уволили главу Вольского района из-за жалоб граждан
Александр Кряжев/РИА Новости

Главу Вольского района Саратовской области Сергея Сафонова отправили в отставку из-за многочисленных жалоб жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

В правительстве региона отметили, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к депутатам Вольского муниципального собрания с предложением привлечь главу района к ответственности с последующим увольнением. Уточняется, что причиной обращения стали многочисленные жалобы граждан, поступавшие в адрес районной администрации. По данным властей, жители жаловались на неудовлетворительную работу органов местного самоуправления, что и послужило поводом для вмешательства главы региона.

Депутаты Вольского муниципального собрания удовлетворили обращение губернатора и досрочно прекратили полномочия Сафонова. Решение вступило в силу 29 июня.

В октябре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после рабочей поездки, сопровождавшейся публичным конфликтом. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением.

Ранее в Госдуме предложили отстранить Марата Башарова от работы на федеральном ТВ.

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