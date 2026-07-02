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Общество

Бастрыкин потребовал завести дело против судьи в отставке из Сочи

Бастрыкин просит ВККС возбудить дело против судьи из Сочи Богдановича
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) страны представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, судья запросил 50 млн руб за рассмотрение уголовного дела Сафарбию Напсо в особом порядке и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«1 июля 2025 года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 миллионов рублей», — говорится в материале.

Уточняется, что сейчас Зенина и Нестеренко судят за посредничество в коррупции. Дело третьего сообщника выделено в отдельное производство.

В 2020 году скандально известная судья Елена Хахалева была досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи. К такому решению пришла Высшая квалификационная коллегия судей России, которая решила привлечь ее к дисциплинарной ответственности за прогулы — в общей сложности, Хахалева не появлялась на рабочем месте 128 раз, в то время как в табеле о рабочем времени всегда была отмечена как присутствующая.

Ранее в деле «золотой судьи» обнаружили новый криминальный след.

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