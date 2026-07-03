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Политика

В Литве могут запретить мораторий на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы рассмотрит отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Законопроект о внесении изменений в конституцию, отменяющих мораторий на размещение в Литве ядерного оружия, зарегистрирован 3 июля в литовском сейме (парламент). Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на агентство BNS.

Проект закона поддержали 50 депутатов сейма. В настоящее время 137-я статья конституции Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Между тем, накануне президент Гитанас Науседа провел по этому вопросу совещание с руководством сейма и правительства, а также руководителями парламентских фракций. По итогам встречи было объявлено о том, что высшие политические силы Литвы согласились с необходмостью исключить из основного закона положение, запрещающее размещение ядерного оружия на территории республики.

Для внесения изменений в конституцию необходмио, чтобы за них дважды с перерывом не менее трех месяцев проголосовали как минимум 94 депутата сейма из 141.

Спикер сейма Юозас Олекас заявил, что Литва не планирует размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время.

В июне власти Финляндии проголосовали за снятие запрета на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. При этом, как утверждает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, инициатива нужна только для «связанных с обороной» ситуаций. Однако в России уже заявили, что этот шаг превращает страну в потенциальную мишень.

Ранее Медведев раскрыл последствия отмены Финляндией запрета на размещение ЯО.

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