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Политика

В Кремле оценили данные о подготовке Нидерландов к возможному конфликту с Россией

Песков: РФ учитывает превращение ЕС в военно-политико-экономический блок
Jean-Francois Badias/AP

В Евросоюзе сейчас в цеом происходит становление военной идентичности, и само объединение трансформируется в военно-политико-экономический блок. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Нидерланды усиленно готовятся к конфликту с Россией.

По словам представителя Кремля, сейчас в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию экономик стран — членов.

«Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем», — сказал Песков.

3 июля газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Гааге сообщило, что Нидерланды в усиленном режиме готовятся к вооруженному конфликту против России. Как заявили в диппредставительстве, сейчас Нидерланды модернизируют авиабазы, объекты транспортной инфраструктуры и военной логистики, а также расширяют возможности по проведению учений с союзными силами и наращивают участие в военной поддержке Украины. По мнению дипломатов, это указывает на ускоренную интеграцию страны в систему военного планирования НАТО.

1 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США в рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине. Он уточнил, что Вашингтон продолжит поставлять весомое количество критически важной военной техники Киеву, но финансирование будет реализовавываться за счет европейских стран и Канады.

Ранее сообщалось, что на июльском саммите НАТО планируют обсудить расчет на крупную войну с Россией и другие важные темы.

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