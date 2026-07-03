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Политика

Лавров: РФ и Белоруссии нужно дать отпор посяганиям на безопасность Союзного государства

Лавров: нужно дать отпор посягательствам на безопасность Союзного государства
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Белоруссия должны дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность Союзного государства. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову по случаю Дня независимости республики.

«В условиях напряженной военно-политической обстановки в мире и возрождения неонацизма, начавшего кровожадную охоту на наших детей, необходимо вновь сплотить ряды и дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность нашего Союзного государства», — говорится в заявлении министра.

Он добавил, что важно сообща добиваться формирования «новой, более справедливой архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте».

До этого президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии белорусского президента Александра Лукашенко.

Ранее в Минске заявили, что Украина пытается втянуть Белоруссию в войну.

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