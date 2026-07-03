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Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александр Лукашенко с Днем независимости республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусского, но и для российского народа, поскольку связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков — одним из важных событий общей истории двух стран.

Путин подчеркнул, что братская дружба и взаимовыручка, закаленные в годы Великой Отечественной войны, и сегодня остаются прочной основой союзнических отношений между Россией и Белоруссией. По его словам, Москва и Минск активно взаимодействуют по всем ключевым направлениям и координируют усилия для противодействия внешним угрозам и вызовам.

Президент России выразил уверенность, что дальнейшее развитие многопланового сотрудничества и укрепление институтов Союзного государства позволит двум странам преодолеть любые испытания, защитить свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее граждан.

В завершение Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а народу Белоруссии — благополучия и процветания.

Ранее Лукашенко поздравил россиян с Днем России

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