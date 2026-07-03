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Политика

Келин покидает пост посла России в Великобритании

Посол Келин сообщил, что скоро завершает дипмиссию в Великобритании
Dylan Martinez/Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью ТАСС, что в скором времени завершит свою дипломатическую миссию в стране.

Келин возглавлял российское посольство в Лондоне с ноября 2019 года.

«Действительно, я скоро завершаю свою командировку», ― сказал дипломат.

При этом он не исключил, что успеет увидеть приход еще одного премьер-министра Великобритании. 22 июня лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер объявил о решении оставить свой пост.

Отвечая на вопрос о самом ярком впечатлении за почти семь лет работы в Лондоне, Келин вспомнил о событиях весны 2022 года. По его словам, введение Западом огромного количества санкций в отношении России тогда вызвали огромные проблемы и в работе посольства ― оно было отрезано от финансирования, любого снабжения. Была даже угроза того, что прекратится обеспечение посольских зданий водой, электричеством и газом, поделился дипломат.

Ситуацию удалось нормализовать примерно через год. Когда обстановка нормализировалась и стало ясно, что диппредставительство продолжит выполнять свои функции, как и положено посольству РФ в Соединенном Королевстве, именно это стало самым ярким впечатлением за прошедшие годы, подчеркнул Келин.

Ранее российский посол обвинил Британию в отвлечении внимания от терактов ВСУ.

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