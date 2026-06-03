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Политика

Российский посол обвинил Британию в отвлечении внимания от терактов ВСУ

Посольство РФ в Лондоне: МИД Британии попытался отвлечь внимание от терактов ВСУ
Dylan Martinez/Reuters

Британское правительство использует инцидент с беспилотником в Румынии для отвлечения внимания от украинских атак на Старобельск и Енакиево. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломатическое ведомство сообщило, что 3 июня посол Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, где выслушал ряд претензий, включая домыслы о падении беспилотника в Румынии 29 мая.

«Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — говорится в заявлении.

Келин считает, что цель нового русофобского витка — отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений киевского режима, включая террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиеве.

«Лондон, будучи одним из основных спонсоров Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы», — подчеркнул посол.

В ходе той же встречи Келин передал британской стороне настоятельную рекомендацию МИД России эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

Ранее российский посол обвинил Британию в отказе обсуждать мир на Украине.

 
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