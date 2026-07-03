Медведчук: взрыв в Монако стал началом уничтожения Европы как гавани для богатых

Произошедший в Монако взрыв, в результате которого пострадал предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев, представляет собой начало уничтожения Европы как тихой гавани для богатых. Об этом написал глава «Другой Украины» Виктор Медведчук, статья которого опубликована на сайте движения.

В тексте говорится, что в мире после ЧП в Монако стало «одним спокойным местом меньше». Более того, репутации княжеству был нанесен непоправимый урон.

«Современная политика [лидера] Украины [Владимира] Зеленского — это силовое решение проблем, где терроризм занимает важнейшее место. Почему европейские политики решили, что это не коснется их стран? Украинские политики и боевики не скрывают, что прибегнут к силовым и террористическим методам решения вопросов в Европе, когда для этого представится возможность», — отметил Медведчук.

По его мнению, в европейских странах слишком поздно начали анализировать речи Зеленского и его приближенных. И только после этого до богатых европейцев начало доходить, что действия Зеленского представляют для них реальную угрозу, подчеркнул глава «Другой Украины».

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Как заявили местные власти, в сработавшем самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь. Это был первый подобный инцидент в истории княжества. В результате взрыва пострадали три человека, включая Ермолаева. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра. В 2023 году Зеленский ввел против предпринимателя санкции.

1 июля журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что покушение на Вадима Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад.

Ранее была названа одна из вероятных причин покушения на Ермолаева.