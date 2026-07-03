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Политика

В МИД сообщили, что Украина дистанционно возводит блокаду населенных пунктов

Мирошник: ВСУ минами и БПЛА дистанционно возводят блокаду населенных пунктов
commons.wikimedia.org

Украинские военные при помощи дистанционного минирования и дронных атак возводят блокаду населенных пунктов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге, передает ТАСС.

В последнее время ВСУ массово применяют мины для подрыва и блокирования движения автотранспорта на трассах, минирования проходов и мест массового посещения мирных жителей, рассказал он.

По его словам, попытки отрезать от транспортного сообщения населенные пункты с помощью мин и БПЛА фиксировались в Крыму, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях и ДНР.

Мирошник добавил, что один из наиболее показательных примеров — ситуация в Алешках Херсонской области, где украинские дроны несколько раз в день минируют трассу соединяющую город с внешним миром по несколько раз в день.

3 июня на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области.

Ранее украинские военные заминировали трассу из ДНР в Ростовскую область.

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