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Армия

Украинские военные заминировали трассу из ДНР в Ростовскую область

ВСУ разбросали мины на трассе из ДНР в Ростовскую область
Ivan Antypenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили мины на трассу, ведущую из Донецкой народной республики (ДНР) в Ростовскую область на участке от Амвросиевки до КПП «Успенка». Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, дорогу на этом отрезке перекрыли.

С целью обеспечения безопасности движения и местного населения в районе усилили контроль оперативных служб.

В конце мая глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные осуществляют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Украинские военные с беспилотных летательных аппаратов сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. При этом нет разницы, проезжает мимо автомобиль или проходит пешеход.

Пресс-секретарь президента Росиси Дмитрий Песков заявил, что вопросы, касающиеся атак украинских войск на федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской области, следует адресовывать министерству обороны РФ.

Ранее водитель «Камаза» наехал на украинскую мину на трассе «Новороссия».

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