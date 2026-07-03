Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

«Зеленского считают террористом»: в Совфеде раскрыли, чего ждать от саммита НАТО

Сенатор Джабаров: многие страны Европы считают режим Зеленского террористическим
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, будет непредсказуемым с точки зрения дальнейшей помощи Украине, поскольку уже сейчас многие страны в Европе начали осознавать террористическую сущность режима в Киеве. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Этот саммит, мне кажется, будет немножко непредсказуемым, потому что по-разному настроены лидеры стран НАТО. Позиция американцев тоже до конца нам неясна, потому что уже они заявляют, что не готовы ввязываться в войну на стороне стран НАТО против России (не так прямо [заявляют], а опосредованно). Плюс есть разногласия среди стран — членов НАТО по поводу оказания военной помощи [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому. Режим Зеленского настолько себя скомпрометировал, что многие европейские страны реально считают, что этот режим становится террористическим, хотя мы давно об этом знали и предупреждали», — сказал сенатор.

На саммит в Турцию приедут президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Андрей Сибига. В рамках саммита состоится Совет Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. По словам посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, Киев хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее организаторы саммита НАТО приготовились заполучить внимание Трампа.
 

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!