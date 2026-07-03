Предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, будет непредсказуемым с точки зрения дальнейшей помощи Украине, поскольку уже сейчас многие страны в Европе начали осознавать террористическую сущность режима в Киеве. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Этот саммит, мне кажется, будет немножко непредсказуемым, потому что по-разному настроены лидеры стран НАТО. Позиция американцев тоже до конца нам неясна, потому что уже они заявляют, что не готовы ввязываться в войну на стороне стран НАТО против России (не так прямо [заявляют], а опосредованно). Плюс есть разногласия среди стран — членов НАТО по поводу оказания военной помощи [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому. Режим Зеленского настолько себя скомпрометировал, что многие европейские страны реально считают, что этот режим становится террористическим, хотя мы давно об этом знали и предупреждали», — сказал сенатор.

На саммит в Турцию приедут президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Андрей Сибига. В рамках саммита состоится Совет Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. По словам посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, Киев хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее организаторы саммита НАТО приготовились заполучить внимание Трампа.

